Le studio Game Stew est cher à notre coeur. Leur série de RPG rétro-pixels Tower of Fortune est un pur bijou de l’App Store, qui rapelle avec délice Les Livres dont Vous êtes le Héros, le tout mâtiné d’une ambiance machine à sous réellement addictive. Kaiju Attack (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad) n’est pas du tout le même style de jeu même si on retrouve à nouveau cette même DA rétropixels en noir et blanc absolument charmante.



L’objectif ici est simple : venir à bout de Kaijus, des monstres géants qui détruisent la ville, en accumulant les ressources nécessaires via un gameplay de type match-3. Trois types d’éléments peuvent ainsi être reliés sur le plateau à damier : Les bâtiments créent de l’énergie, les humains représentent la population d’une ville et s’ajoutent à votre barre de santé, et les avions ou les chars sont votre offense et causeront des dommages au kaiju. Lorsque le tour est fini, les ressources récoltées permettent de défendre la ville tout en attaquant le monstre. Simple, et ultra efficace.