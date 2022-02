Vous connaissez probablement Où est Charlie ?, ce jeu qui consiste à trouver un personnage nommé Charlie dans des décors blindés de personnages et d’objets. Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, c’est un peu le même genre de jeu, sauf qu’ici il faudra chercher et trouver dans le décor une multitude d’objets différents (et nécessaire à la progression de l’aventure). Le jeu se distingue aussi par sa réalisation extrêmement soignée (tout est dessiné à la main) et la myriade de petites animations qui donnent vie à l’ensemble. On notera aussi que les 10 zones de jeu géantes sont reliées entre elles par un arc narratif cohérent, ce qui là encore change des autres jeux du genre.

Après le concert de louanges reçu depuis sa sortie sur PC, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective s’apprête donc à débarquer sur nos iPhone, le 3 mars prochain exactement, au prix de 3,99 euros.