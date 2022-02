L’Apple Car est toujours un projet en développement chez Apple. Et si l’on en croit The Elec, la firme de Cupertino bénéficierait depuis près d’un an du soutien technique d’une société-partenaire sud-coréenne, une information « raccord » avec certaines rumeurs affirmant qu’Apple tentait de rajouter à sa supply chain plusieurs entreprises de Corée.

Le partenaire asiatique participerait à la conception de puces ou semi-composants dédiés à un module de conduite autonome semblable à l’Autopilot de Tesla, ce qui laisse entendre qu’Apple garde de très hautes ambitions sur son projet. La conduite 100% autonome n’est en effet clairement pas pour aujourd’hui ni pour bientôt au vu des nombreux obstacles technologiques et réglementaires, et pourtant Apple semble toujours miser dessus. Cela pourrait aussi indiquer que l’Apple Car reste un projet à long terme et que, comme à son habitude, Apple ne la présentera lorsque tout aura bien été bordé. The Elec table de son côté pour une présentation officielle de l’Apple Car à l’horizon 2025.