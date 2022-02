Le Snoopy Show va faire son retour sur Apple TV+ avec une saison 2 le 11 mars prochain. Nous avons aujourd’hui le droit à la bande-annonce du programme familial.

Bande-annonce de la saison 2 pour Le Snoopy Show

Il y aura six épisodes pour la deuxième saison du Snoopy Show sur Apple TV+. Le service de streaming fait savoir que tous les épisodes seront disponibles le 11 mars. C’est une programmation différente en comparaison avec les autres séries où nous avons généralement le droit à quelques épisodes le premier jour puis un nouvel épisode chaque vendredi.

Les fans des Snoopy du monde entier peuvent également se réjouir de la sortie prochaine sur Apple TV+ de deux nouveaux programmes Peanuts, dont It’s the Small Things, Charlie Brown, un programme original pour célébrer la Journée de la Terre, avec une chanson originale de l’auteur-compositeur-interprète américain Ben Folds, qui sera disponible le 15 avril, et To Mom (and Dad), With Love, qui sera disponible le 6 mai, juste à temps pour la fête des mères (aux États-Unis, ce sera le 29 mai en France).

Aussi, les titres classiques des Peanuts, dont Charlie Brown’s All Stars, You’re Not Elected, Charlie Brown, She’s a Good Skate, Charlie Brown, It’s Flashbeagle, Charlie Brown et Snoopy’s Reunion, seront bientôt disponibles sur Apple TV+ grâce au partenariat avec WildBrain. La collection d’anthologie fera ses débuts en streaming le 4 mars sur Apple TV+.