« Installez-vous confortablement avec Snoopy, Charlie Brown et toute la bande des Peanuts avec ces scènes relaxantes de joie des vacances d’hiver. » Voilà la description d’une vidéo de 2 heures qu’Apple TV+ vient de diffuser sur YouTube. 2 heures de fond d’écran animé, avec un Snoopy roupillant sur sa niche toute illuminée tandis que la neige tombe et que dans le fond plusieurs personnages des Peanuts font une apparition fugace. Le meilleur moment de cette diffusion « chill » et bien de saison, c’est sans doute la musique, des morceaux aux tonalités Jazzy et reprenant les airs les plus connus de Noël. Un piano, une batterie et une basse suffisent ici à créer un environnement sonore enveloppant et plein de douceur. Et bien sûr, Apple n’oublie pas de rappeler que les épisodes de The Snoopy Show sont tous disponibles sur Apple TV+ (le service a les droits de diffusion sur Snoppy et les Fraggle Rocks). Si vous ne savez pas quoi mettre en fond pour votre soirée de réveillon, ou que vous en avez marre du sempiternel feu de cheminée crépitant, Ce « Cozy Winter Ambiance » est tout à fait recommandable.