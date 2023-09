La saison 3 de The Morning Show, le soap premium d’Apple TV+, a démarré hier mercredi avec 2 épisodes au programme. Les sujets de société (très post meetoo) de la première saison sont ici totalement laissés au placard, et c’est un peu au goût de chacun de savoir si ce retour à des intrigues plus intimes que sociétales peut valoir son temps de visionnage. Les péripéties reposent en effet désormais principalement sur les interactions plus ou moins amicales ou amoureuses entre les différents personnages, le couplet sur la defense de la vie privée étant encore plus le prétexte à verser dans le soap médiatique. Quant aux dialogues ciselés de la première saison (où l’on sentait l’influence d’Aaron Sorkin), ils laissent la place à des joutes verbales plus convenues.



Reste le cadre de l’action : chez UBA c’est toujours et encore le chaos et chaque personnage à l’écran (joués par une casting de rêve composé de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Julianna Margulies et le « petit » nouveau Jon Hamm) connaitra son petit moment de souffrance personnelle. Les 2 premiers épisodes de la saison 3 sont disponibles, et les suivants seront diffusés chaque mercredi.