The Dynasty: New England Patriots est la nouvelle série documentaire sportive d’Apple TV+, et comme son nom l’indique, cette série raconte la saga épique de l’une des plus grandes équipes de la NFL. Apple TV+ nous promet une « immersion dans les 20 années de la franchise, de l’alchimie exceptionnelle qui nourrit 6 victoires au super-Bol jusqu’au conflit interne qui déclencha une guerre de territoire. Tom Brady, Bill Belichick, Robert Kraft et de grands joueurs nous révèlent le prix à payer sur le chemin de l’excellence. » Images d’archive, témoignages des principaux acteurs des New England, anecdotes en pagaille, la série regorge bien sûr de pépites pour tous les puristes de la NFL et de cette équipe mythique.



On pourra certes arguer qu’Apple TV+ cible ici surtout le public américain, mais après tout, cela peut être aussi une bonne occasion pour se faire un peu de culture générale sur LE sport majeur aux Etats-Unis (avec la NBA). Les deux premiers épisodes de The Dynasty: New England Patriots sont immédiatement disponibles sur Apple TV+, et les deux derniers arriveront dans le service le 23 février prochain.