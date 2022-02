Apple a décidé de ne plus obliger le port du masque dans ses Apple Store aux États-Unis. Selon Bloomberg, cela concerne la plupart des boutiques américaines étant donné que le nombre de cas pour le Covid-19 est en retrait et qu’il y a de nouvelles règles selon les États.

Plus de masque obligatoire en Apple Store

Apple a annoncé les changements aux employés de ses boutiques américaines et a mis à jour son site pour indiquer les endroits où les masques ne sont plus requis. La société continuera toutefois à recommander aux clients de porter des masques et en fournira gratuitement à ceux qui en ont besoin. Pour leur part, les employés devront toujours porter un masque.

Le site d’Apple indique que « les masques sont obligatoires pour visiter cet endroit » si les clients doivent en porter un. Pour les magasins où le port du masque est facultatif, le message indique que les masques sont recommandés. Dans d’autres régions où les vaccins sont obligatoires pour visiter des lieux intérieurs sans masque, Apple indique que les masques sont facultatifs pour les personnes vaccinées.

En France, le port du masque dans les Apple Store est toujours obligatoire comme l’indique le site d’Apple. Mais la situation devrait prochainement changer à la suite des annonces du gouvernement.

Concernant les États-Unis, les sessions Today at Apple en boutiques vont être relancées. Ce sera une réalité dès cette semaine dans certaines enseignes. D’autres devront attendre le mois de mars. En France, les sessions Today at Apple sont de nouveau disponibles depuis un mois maintenant.