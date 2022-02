L’une de mes bornes d’arcade préférée de ma folle jeunesse adolescente était Golden Axe, un Beat’Em Up se déroulant dans un univers d’heroic fantasy et dans lequel il est possible de jouer différents types de personnages (nain, guerrier, etc.). Maximus du studio indé Four Fats s’inscrit dans la même veine, avec en sus une grosse louche d’humour et de dérision sur les franchises geeks les plus célèbres. La suite de ce très bon titre, Maximus 2 (quelle originalité…) s’annonce via un trailer plein de fureur, et l’on pressent que ce sera toujours le même plaisir addictif de taper en série sur la tête de gros méchants avec tout ce qui vous passe par les mains.



La DA est une nouvelle fois charmante, et l’action vraiment débridée, avec parfois des dizaines d’ennemis affichés en même temps à l’écran. Maximus 2 sera dispo en précommande le 6 mars prochain, le lancement du jeu dans l’App Store étant prévu quelque part au mois d’avril. Hâte !