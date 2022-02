Il est enfin là, et c’est presque comme un signe à quelques heures de la sortie d’Elden Ring, qui s’annonce déjà comme un monument inégalable du RPG-action : Final Fantasy VI (Lien App Store – 17,99 euros – iPhone/iPad), le jeu culte de Square Enix, est disponible sur iOS, et si vous ne lavez pas déjà fait c’est le bon moment de parfaire votre culture vidéoludique. Cette version remastérisée du jeu de 1994 propose des graphismes en plus haute définition (ne vous attendez pas à une révolution ceci dit, c’est un remaster pas un remake), une bande sonore remixée (et comme toujours avec Nobuo Uematsu c’est sublime), et une interface bien sûr adaptée aux écrans tactiles. Square Enix a même plus particulièrement travaillé sur certaines séquences du jeu comme la superbe scène de l’Opéra, « magistralement réinventée avec de nouvelles voix et une nouvelle animation ».

Les épisodes antérieurs (FF, FF II, FF III, FF IV et FF V) sont déjà tous disponibles dans l’App Store dans leur version Pixel Remaster.