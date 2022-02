Ce vendredi 25 février, Apple va ouvrir les portes de son second Apple Store à Abu Dhabi (et son 4ème Apple Store aux Émirats arabes unis). Les façades de la boutique sont entièrement recouvertes d’immenses panneaux de verre, l’édifice étant lui-même recouvert d’un toit plat doré du plus bel effet. On note aussi que l’Apple Store Apple Al Maryah Island est posé sur un promontoire et fait directement face à une vaste marina. La vue de l’intérieur de la boutique sera sans doute superbe.

Ce nouvel Apple Store emploiera 80 salariés de 28 nationalités différentes parlant jusqu’à 30 langues, dont bien sûr le français. Cet Apple Store disposera de deux entrées principales, l’une face à la Marina, la seconde depuis l’intérieur du centre commercial The Galleria Al Maryah Island. Deirdre O’Brien, SVP Retail en charge des Apple Store, s’est félicité de cette nouvelle boutique : « Nous ne pourrions pas être plus ravis d’ouvrir le magnifique Apple Al Maryah Island ce vendredi. Notre équipe talentueuse est prête à accueillir et à prendre soin des clients de cette communauté dynamique dans notre nouvel emplacement aux Emirats. »