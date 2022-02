Les analystes avaient peut-être enterré Samsung un peu trop vite. Le site Korea IT News, qui n’a pas pour habitude de sortie de fausses fuites, annonce en effet que Samsung travaillerait d’arrache pied pour fournir un concurrent au futur casque « Apple VR ». Le site coréen confirme au passage quelques unes des spécifications de l’Apple VR, comme la présence de deux dalles Micro OLED (plus fines et pourtant plus efficientes) fabriquées en collaboration avec TSMC, d’une puce M1 (les fuites récentes tablent même sur un M1 Pro) et d’un système d’exploitation basé sur iOS (qui pourrait s’appeler RealityOS selon d’autres rumeurs).

Le Korea IT New nous apprend donc, et c’est une surprise, que Samsung se serait de Microsoft afin de lancer sur le marché des lunettes AR avec une technologie d’Hologramme (sans doute un terme technique marketing pour simplement décrire des objets affichés en réalité augmentée). Ce projet serait en préparation depuis plusieurs années dans les locaux de Samsung Advanced Institute of Technology, ce qui coupe court aux analyses sur un Samsung totalement « largué » dans la course au métavers.

Les lunettes AR de Samsung utiliseraient une puce Exynos dédiée pour la AR et fonctionnerait sur la base d’un OS Android. La partie optique serait développée en partenariat avec DigiLens, une startup américaine. Un prototype fonctionnel aurait déjà été fabriqué, et Samsung Electronics en serait même au choix de la date de commercialisation !