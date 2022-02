Il y a du mieux du côté du stock des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce M1 Pro. Il fallait auparavant attendre plusieurs semaines pour certains modèles. Désormais, il est plutôt question d’une ou deux semaines.

Du progrès pour le stock des derniers MacBook Pro

Par exemple, un MacBook Pro de 14 pouces commandé aujourd’hui avec la puce M1 Pro sera livré entre le 10 et le 17 mars selon l’Apple Store en ligne. Ça se complique un peu plus avec le modèle ayant la puce M1 Max, la livraison n’aura pas lieu avec le 19 avril au plus tôt. Autant dire qu’il faut encore être patient pour ce modèle, on parle tout de même d’un délai de presque deux mois.

Pour ce qui est du modèle de 16 pouces, la livraison d’un modèle commandé aujourd’hui avec la puce M1 Pro se fera au mieux le 17 mars. Par contre, il faut attendre jusqu’à 19 avril pour un modèle avec la puce M1 Max. Là encore, il est quasiment question d’une attente de deux mois.

Apple ne dit pas pourquoi il y a un tel délai pour sa puce M1 Max, à savoir la plus puissante des deux. Une alternative pour avoir un modèle plus rapidement est de se rendre dans un Apple Store physique et espérer qu’il y a du stock. Sinon, il y a les revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount qui peuvent eux aussi avoir du stock.