Apple continue sur sa lancée et reste en 2022 l’entreprise la plus pertinente aux yeux des consommateurs, et ce pour la 7e année consécutive selon Prophet. Cette société réalise cette étude un fois par an aux États-Unis.

Apple à la première place des marques les plus pertinentes

Les marques les plus pertinentes sont celles qui « offrent aux consommateurs la possibilité de faire partie de communautés composées d’individus passionnés ayant des intérêts communs », selon Prophet. Le groupe note que permettre aux consommateurs d’entrer en contact avec d’autres personnes même lorsqu’ils sont isolés est une grande priorité étant donné qu’il y a eu la pandémie. Les plus grandes marques sont en lien avec le monde de la technologie, peuvent être personnalisées et aident les consommateurs à se connecter d’humain à humain sans quitter la maison.

Voici le top 10 des marques les plus pertinentes en 2022 :

Apple Peloton (vélos de fitness et tapis de course connectés) Spotify Bose Android Instant Pot (marque de multicuiseurs) PlayStation Fitbit TED (conférences) USAA (entreprise de services financiers)

Voici ce que déclare Prophet concernant Apple :