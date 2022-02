Avant première pour Gibbon: Beyond the Trees, qui sort aujourd’hui dans Apple Arcade quelques jours avant de débarquer sur Nintendo Switch et PC. Développé par les créateurs du très mélancolique Old Man’s Journey (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad), Gibbon: Beyond the Trees est un runner animalier qui place le joueur aux commandes d’un Gibbon (un singe aux longes bras). Le grand singe va devoir se frayer un chemin de branches en branches, et au passage traverser des niveaux de plus en plus corsés (comme une jungle en feu par exemple…).



Outre sa direction artistique absolument magnifique, Gibbon: Beyond the Trees est un bijou de gameplay, qui donne un intense sentiment de satisfaction lorsqu’n parvient à accélérer la cadence en atteignant la cime des arbres. Notre héros quadrumane fait aussi souvent équipe avec un second Gibbon piloté par une « IA » assez stupéfiante. On se retrouve souvent à aligner les combos à deux singes, comme si le second animal savait parfaitement se synchroniser avec le singe dirigé par le joueur. Un très, très joli titre, et un vrai coup de coeur.