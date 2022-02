Disclaimer prend de plus en plus des allures de série majeure pour la plateforme Apple TV+. Réalisée par l’oscarisé Alfonso Cuarón (Gravity, The Revenant), Disclaimer avance aussi un casting impressionnant avec notamment Cate Blanchett et Kevin Kline en vedettes. Et ce n’est pas fini puisque l’acteur Sacha Baron Cohen (Borat), nominé aux oscars 2021 pour son rôle dans le film The Trial of the Chicago 7, négocierait en ce moment même avec les équipes d’Apple TV+ pour intégrer la distribution. Les discussions seraient très avancées et l’acteur devrait signer dans les prochains jours.

Pour rappel, Disclaimer raconte l’histoire de Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), une journaliste de télévision réputée pour révéler les plus sombres secrets des plus grandes institutions. Un jour, cette dernière se retrouve elle-même mise en scène dans un livre (d’un romancier joué par Kevin Kline) qui dévoile tous ses secrets, dont un particulièrement sombre. La série Disclaimer n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV+.