On ne vous présente plus Maxime Britto, qui depuis des années forme des cohortes de jeunes (et moins jeunes) développeurs sur iOS et iPadOS, des cours vidéo véritablement didactiques et surtout adaptés à tous les niveaux. Si la programmation d’apps sur iPad vous intéresse mais que vous voulez en savoir un peu plus avant de vous lancer, vous pouvez désormais accéder à un cours gratuit de Maxime disponible sur son site Purple Giraffe. Il n’y a pas d’autre chose à faire qu’à accéder à cette page pour bénéficier du cour d’une heure entièrement GRATUIT « Codez votre 1ère app avec Swift Playgrounds ». Seul petit passage obligé, l’inscription (toujours gratuite) sur le site.

Ce cours d’une heure vous donnera les premières bases sur le développement d’apps Swift UI en utilisant Swift Playgrounds, un outil parfaitement adapté à la découverte de la programmation en Swift. Et attention, car au bout de cette heure de formation, le cours de Maxime Britto vous expliquera aussi comment transférer votre app sur Xcode (l’outil de développement fourni avec maOS) et comment la proposer sur l’App Store. La totale en somme. Bien entendu, ceux qui souhaiteront en savoir plus pourront alors accéder à de nombreux autres cours toujours aussi didactiques (dont 1h gratuite pour apprendre à coder une app iPhone).