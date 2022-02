Le casting de la mini-série Manhunt sur Apple TV+ s’étoffe avec l’arrivée de deux nouveaux acteurs : Anthony Boyle et Lovie Simone. Le premier incarnera John Wilkes Booth et la seconde sera Mary Simms, une ancienne esclave du médecin qui a soigné la blessure de John Wilkes Booth et lui a donné un refuge après son crime, selon Variety.

Deux nouveaux pour le casting de Manhunt

Apple TV+ a annoncé sa nouvelle série le mois dernier. Manhunt est une série policière basée sur les événements étonnants de l’assassinat d’Abraham Lincoln, ses conséquences et le livre à succès de James Swanson. La mini-série mettra en vedette Tobias Menzies dans le rôle d’Edwin Stanton, secrétaire de guerre et ami d’Abraham Lincoln, qui a été conduit presque à la folie par le besoin d’attraper John Wilkes Booth et de perpétuer l’héritage du seizième président des États-Unis. Carl Franklin sera le réalisateur et le producteur exécutif.

Selon les dires d’Apple TV+, Manhunt mêle fiction historique et thriller conspirationniste. Le programme emmènera le public dans les suites du premier assassinat d’un président américain et dans la lutte pour préserver et protéger les idéaux qui étaient à la base des plans de reconstruction de Lincoln.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la date de sortie de la série Manhunt, tout comme il n’y a pas d’information sur le nombre d’épisodes. Mais qui dit mini-série dit une seule saison.