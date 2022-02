Cet article est un peu une forme d’avertissement : non, Nickelodeon Kart Racers Game (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) n’a pas grand chose à voir avec le jeu éponyme sorti sur consoles PS4 et Xbox One il y a trois ans. Les courses sont limitées ici à deux participants (contre un joueur ou une IA), avec en sus quelques épreuves de drift en solo, mais on peut oublier ici les courses multi joueurs sur de vrais circuits. Ce manque d’ambitions est d’autant plus dommage que l’on retrouve bien sûr les personnages connus des franchies de Nickelodeon, comme Bob l’Eponge, Patrick Star, Sandy Cheeks, Aang (Avatar: The Last Airbender), Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo, & Shredder (Teenage Mutant Ninja Turtles), Tommy, Angelica, & Reptar, Arnold Shortman (Hey Arnold!), Rocko ou bien encore JoJo Siwa.

Idem concernant les circuit, qui reprennent les lieux emblématiques des séries animées (Bikini Bottom, Ba Sing Se, JoJo’s Dreamland, etc.).

Le gameplay s’avère bien pensé pour le mobile (trop pensé pour le mobile et le jeu à une main à notre sens), l’affichage est uniquement en mode portrait et la customisation du véhicule justifie sans doute les grosses mécaniques free-to-play du jeu. Malheureusement parfaitement évitable.