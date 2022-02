L’iPhone a terminé l’année 2021 en trombe. En tête sur le Q4 et à la seconde place (derrière les Galaxy de Samsung) sur l’ensemble de l’année, l’iPhone reste entre et toujours le principal poumon économique d’Apple. Pour autant, le flagship d’Apple reste encore à la traine sur nombre de marchés au pouvoir d’achat limité. C’est notamment le cas en Inde, même si l’iPhone y fait actuellement une percée notable (+34% de ventes sur le Q4) ainsi que dans les pays d’Amérique Latine (zone LATAM). Sur la zone LATAM, Apple passe même de la quatrième à la cinquième place des plus gros vendeurs de smartphones. Dans l’absolu, la part de marché de l’iPhone progresse à 4,4% en 2021 (contre 4% en 2020), mais dans le même temps, ZTE a vu ses ventes bondir et passer de 2,9 à 4,5% de Pdm.

Pour Mark Gurman de Bloomberg, les difficultés d’Apple sur ces marchés spécifiques pourraient trouver leur solution dans un iPhone SE proposé à un prix de départ beaucoup plus bas que le modèle actuel (400 dollars). Le journaliste/analyste estime qu’Apple pourrait tout à fait proposer un iPhone SE à 199 dollars, sans 5G et sans fioritures techniques, dont la rentabilité se ferait principalement via les services préinstallés. Reste que rien ne semble indiquer que la firme de Cupertino soit réellement prête à sa battre sur le segment du low cost…