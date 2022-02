Tim Cook, le patron d’Apple, a rédigé une lettre ouverte à l’occasion du lancement du magazine italien Login, qui appartient au quotidien Corriere della Sera. Selon ses dires, la technologie peut améliorer le monde.

La technologie aura un impact notable sur le monde de demain et Tim Cook pense que nous sommes à un moment clé :

Alors que le monde émerge d’une pandémie qui nous a tant pris au cours des deux dernières années, nous avons l’occasion unique de façonner l’avenir dans lequel nous voulons vivre. Les décisions que nous prenons aujourd’hui sur la manière de reconstruire et sur l’orientation de nos ressources laisseront des traces pendant de nombreuses décennies. Et s’il est clair que la technologie aura une profonde influence sur l’avenir que nous construisons, il est important de se rappeler qu’elle n’est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. Son impact dépendra des valeurs et des intentions que nous plaçons au cœur de nos innovations.

Puisque Login est un magazine italien, Tim Cook en profite pour s’adresser aux innovateurs présents en Italie, les invitant à rejoindre Apple pour ce qui est de l’utilisation de la technologie afin de changer le monde.

Nous pensons que chacun a le potentiel d’innover lorsqu’il a accès aux bons outils, surtout dans un pays dynamique comme l’Italie, plein de passion et de créativité. Et nous voulons aider de plus en plus de personnes à réaliser ce potentiel. Pour cela, nous avons collaboré avec l’université de Naples Federico II et créé l’Apple Developer Academy, qui fournit aux développeurs et entrepreneurs en herbe les compétences en codage nécessaires pour donner forme à leurs idées.