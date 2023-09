Interviewé lors de l’émission CBS Sunday Morning, Tim Cook a partagé ses opinions concernant plusieurs thématiques. Les couplets sur l’environnement et l’inclusivité étaient particulièrement téléphonés. Ainsi, pressé de réagir sur les politiques anti-avortement et anti-protection de l’environnement de l’état du Texas, Cook a (une fois de plus ?) préféré jouer la carte diplomatique en évitant la moindre critique directe : « Mais je vous le dis avec tout notre cœur, nous croyons qu’il faut traiter tout le monde avec dignité et respect. Et c’est ainsi que nous nous présentons en tant qu’entreprise », a déclaré le CEO d’Apple. « Nous croyons qu’il est important de faire partie de la communauté et d’essayer de plaider en faveur du changement, plutôt que de creuser le fossé et de disparaître. » Ou comment justifier de continuer à faire du business au Texas… tout en conservant une attitude « progressiste » et inclusive…

Plus intéressante sans doute était la réponse de Cook concernant le positionnement d’Apple vis à vis de X (Twitter). La firme de Cupertino pourrait-elle vraiment reconsidérer sa stratégie publicitaire sur X suite aux nombreux incidents impliquant les néo-conservateurs et d’anciens bannis de Twitter pour des déclarations « inappropriées’ ou incitant la haine ? Pour Cook, la question est à peine en suspend : » C’est quelque chose que nous nous demandons. En général, je considère que Twitter est un élément important. J’aime l’idée selon laquelle il (Twitter) existe pour la discussion et qu’il y a une place publique. il y a aussi des choses que je n’aime pas. » En d’autres termes, il faudra qu’Elon Musk pousse le bouchon vraiment très loin (très) pour qu’Apple prenne la décision de boycotter le réseau social, y compris si ce boycott se résume uniquement à ne plus publier de publicités.