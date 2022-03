Apple TV+ annonce aujourd’hui une nouvelle série qui mettra en scène Michael Douglas en tant que Benjamin Franklin. Le projet semble en être encore à ses débuts puisqu’il y a beaucoup d’informations manquantes, comme le titre.

Une série sur Apple TV+ avec Michael Douglas

Basée sur le livre A Great Improvisation : Franklin, France, and the Birth of America de Stacy Schiff, la nouvelle série est une coproduction entre ITV Studios America et Apple Studios.

La série dramatique explorera l’histoire de l’un des plus grands paris de la carrière de Benjamin Franklin. À l’âge de 70 ans, sans aucune formation diplomatique, le père fondateur des États-Unis a convaincu la France — une monarchie absolue — de financer l’expérience américaine de la démocratie. Grâce à sa notoriété, son charisme et son ingéniosité, Franklin a déjoué les espions britanniques, les informateurs français et les collègues hostiles, tout en mettant sur pied l’alliance franco-américaine de 1778 et le traité de paix final avec l’Angleterre de l783. La mission française de huit ans reste le service le plus important rendu par Franklin à son pays, sans lequel les États-Unis n’auraient pas gagné la Révolution.

Il s’agira d’une mini-série. Il faut comprendre par là qu’il y aura une seule saison. Michael Douglas sera l’un des coproducteurs en plus d’être l’acteur principal. Mais tout le reste est inconnu : titre, casting, tournage ou date de sortie sur Apple TV+.