Il était temps : Microsoft vient d’annoncer que OneDrive, son outil de stockage dans le cloud) prendra bientôt en charge nativement les processeurs Apple Silicon (M1, M1 Pro, M1 Max et M2 à venir). La compatibilité avec les puces Apple Silicon sera assurée lors de la prochaine mise à jour du logiciel (build 22.022). La firme de Redmond a pris tout son temps puisqu’elle avait annoncé la prise en charge des puces d’Apple dès le mois de juin 2021.

OneDrive peut tout de même tourner sur les Mac Apple Silicon grâce à Rosetta 2, mais les performances seront bien évidemment bien meilleures avec du code natif. On note aussi que Dropbox, le concurrent direct de OndeDrive, teste la compatibilité avec les puces Apple Silicon depuis le mois de janvier de cette année. Allez, encore une effort et les solutions de stockage cloud les plus populaires seront bientôt toutes optimisées pour les Mac les plus récents.