La pâte Slim, que de souvenirs d’enfance ! Gros succès des cours d’école il y a de (très) nombreuses années, le Slime est aussi le petit héros verdâtre d’un jeu de plateforme : Slime Labs. Après un premier opus vraiment séduisant et dont le gameplay s’appuyait astucieusement sur les capacités transformatrices du Slime, le blob vert repartira bientôt à l’aventure avec Slime Labs 2. Le trailer dévoile un titre très proche de son prédécesseur, même si l’on note que la réalisation générale a progressé d’un gros cran. Comme souvent dans ce type de jeu, il faudra garder son sang froid (cela reste du die & retry) lors des passages les plus difficiles (le premier titre pouvait être très corsé sur certains niveaux).

Tout au plus regrettera t-on ici le choix du free-to-play et des achats in-apps intégrés, un modèle économique qui ne semble pas vraiment adapté à un platformer.

Slime Labs 2 sera disponible dans l’App Store dans le courant du mois de mars. Il est déjà possible de précommander le jeu à cette adresse.