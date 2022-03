Apple n’avait sans doute jamais connu un tel niveau de demande. Si l’on en croit TrendForce, Apple a considérablement augmenté le volume de production d’iPhone lors du Q4 2021, au point que cela a eu un impact sur l’ensemble du secteur mobile. En effet, Apple aurait fait produire 85,6 millions de smartphones durant le Q4, un volume inédit, et surtout 66% supérieur à celui du Q4 de l’année précédente ! Attention, on ne parle pas ici des iPhone vendus sur la période mais de ceux qui sont produits et qui généralement trouveront preneur les semaines qui suivent (lors du Q1 2022 donc ici).

L’excellente forme de l’iPhone aurait ainsi permis au secteur mobile d’enregistrer une croissance de production de 9,5% lors du Q4. Sur l’ensemble de l’année 2021, Apple aurait fait produire 233 millions d’iPhone, contre 200 millions un an auparavant. TrendForce explique ces excellents chiffres par la croissance spectaculaire d’Apple en Chine. L’iPhone occupe désormais 16% du marché chinois, contre 10% en 2020. TrendForce estime qu’il s’écoulera 1,38 milliard de smartphones en 2022.