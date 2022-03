Apple va célébrer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars avec tous ceux qui ont une Apple Watch. Un défi leur sera proposé avec des récompenses à la clé.

Le prochain défi d’Apple aura lieu le 8 mars

Voici comment Apple décrit son défi avec l’Apple Watch pour la Journée internationale des droits des femmes :

Le 8 mars est une journée pour célébrer les femmes du monde entier ! Obtenez cette récompense en effectuant une séance d’entraînement de 20 minutes ou plus. Enregistrez votre temps avec l’application Exercice ou toute autre application qui ajoute des séances d’entraînement à l’application Santé.

Tout porteur d’une Apple Watch qui réalisera ce défi obtiendra un badge dans l’application Forme d’Apple, ainsi qu’une série d’autocollants animés pouvant être utilisés dans les applications Messages et FaceTime. Voici les autocollants en question :

Les défis s’enchainent pour les porteurs d’une Apple Watch. Rien qu’au mois de février, Apple en a proposé trois. Le premier a concerné le mois du cœur, le deuxième a permis de célébrer le Nouvel An chinois et le troisième était consacré au mois de l’histoire des Noirs (Black History Month). Apple profite souvent des événements pour proposer des défis à ses utilisateurs. On le voit encore une fois avec celui pour la Journée internationale des droits des femmes.