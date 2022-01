Apple annonce diverses activités pour le mois du cœur, notamment au niveau de l’Apple Watch avec des défis. Il y aura également du contenu pour Apple Fitness+, l’App Store, l’application Apple TV, Apple Podcasts et Apple Livres.

On célèbre le mois du cœur chez Apple

Pour aider les utilisateurs d’Apple Watch à rester motivés, Apple propose un nouveau défi d’activité dans le cadre du mois du cœur afin d’aider les utilisateurs à faire passer leur santé en premier en effectuant 30 minutes d’activité avec leur anneau d’exercice le 14 février pour gagner une récompense spéciale. À la même date, Apple Fitness+ proposera une section spéciale d’entraînements énergisants de 30 minutes qui inciteront les utilisateurs à faire leurs minutes d’exercice hebdomadaires.

Sur l’App Store, les utilisateurs pourront trouver une collection d’applications qui les aideront à prendre soin de leur santé cardiovasculaire en leur fournissant des informations précieuses sur leur fréquence cardiaque et leur niveau d’activité.

« Nous croyons fermement chez Apple que si vous pouvez donner aux gens des informations sur leur santé, vous pouvez changer la trajectoire de leur bien-être », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. « Garder son cœur en bonne santé nécessite une approche holistique — ce sur quoi nous nous sommes concentrés depuis la première génération de l’Apple Watch avec l’inclusion d’applications d’activité et d’entraînement, en plus de la fréquence cardiaque. Aujourd’hui, les personnes de tous âges peuvent utiliser nos produits et services pour en savoir plus sur la façon de rester en bonne santé, travailler à la réalisation de leurs objectifs personnels et s’amuser en même temps ».

En outre, Apple proposera des tarifs de reprise plus intéressants pour l’Apple Watch en février afin de passer sur un modèle plus récent. Malheureusement, cela concerne quelques pays et la France n’est pas présente. On retrouve les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et les Émirats arabes unis.