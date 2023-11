Bien connu des aficionados américains d’Apple, Daniel Eran Dilger est un journaliste qui couvre depuis des années l’actualité de la firme de Cupertino. Et par une ironie du sort particulièrement heureuse, le journaliste doit sans doute la vie sauve à… son Apple Watch ! Daniel Eran Dilger raconte sa mésaventure dans les colonnes du site Apple Insider : « Dans mon cas, aucune voiture n’était impliquée. Au lieu de cela, j’avais acheté un scooter de location avec l’intention de revenir rapidement à l’endroit où j’avais garé ma voiture. Mais après seulement quelques pâtés de maisons, mon voyage a été interrompu par un accident. J’ai perdu connaissance sur le bord d’un pont traversant une autoroute. Une profonde entaille au-dessus de mon œil saignait abondamment. J’ai commencé à perdre beaucoup de sang. »

L’Apple Watch de Daniel Eran Dilger après l’accident

Daniel Eran Dilger raconte qu’il s’est alors évanoui et qu’il ne se réveillera que 5 heures plus tard, sur un lit d’hôpital. Entre temps, son Apple Watch lui avait sans doute sauvé la vie : « Même si je ne conduisais pas un véhicule conventionnel, Crash Detection a déterminé que j’avais été impliqué dans un accident grave et que je ne réagissais pas. » déclare Dilger. « En moins de 20 secondes, il (crash Détection, Ndlr) a appelé les services d’urgence avec ma position. Et en trente minutes, j’ai été chargé dans une ambulance et en route vers les urgences. »

Le journaliste termine son article sur des considérations plus générales concernant les quelques « erreurs » de Crash Détection, et estime que ces dernières ne pèsent pas lourd face aux vies sauvées. Daniel Eran Dilger note enfin que son Apple Watch a certes souffert de l’accident (un écran rayé et un morceau de la façade avant manquant), mais qu’elle est aussi restée parfaitement fonctionnelle.