Ce n’est plus vraiment une surprise : une femme de l’Oklahoma déclare à qui veut l’entendre que son Apple Watch lui « a vraiment sauvé la vie ». Il y a deux ans en effet, l’Apple Watch de Judith Luebke a détecté une fibrillation auriculaire, une complication cardiaque qui peut être le symptôme d’une multitude de pathologies. « Un vendredi matin, j’ai reçu une notification sur ma montre m’informant que j’étais en A-FIB », a ainsi déclaré Judith Luebke. « J’ai parlé à mon patron ce matin-là et je lui ai dit : ‘Vous savez, j’ai un rendez-vous ce matin. Peut-être que je verrai le médecin après ça, peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas – peut-être que j’attendrai le week-end » Et elle a dit : ‘Tu dois y aller maintenant’. » »

Il valait mieux ne pas attendre : un contrôle sanguin effectué à l’hôpital a déterminé que Judith Luebke avait un taux de sucre anormalement élevé dans le sang, si élevé en fait que cette dernière aurait pu ne pas passer le week-end. Diagnostiquée diabétique, l’infortunée Judith a reçu immédiatement un traitement et une posologie qui lui permettent aujourd’hui de vivre (presque) normalement. Dans la foulée de cet heureux dénouement, Luebke a envoyé un e-mail à Tim Cook afin de lui raconter sa petite mésaventure. Ce dernier lui a répondu le jour même qu’il était particulièrement heureux que la technologie d’Apple ait pu lui sauver la vie (et sans doute aussi heureux de cette petite publicité gratuite).