Copié un nombre incalculable de fois, Puzzle Quest est un peu au match-3 ce qu’Elden Ring est au RPG-action en monde ouvert, c’est à dire une référence absolue du genre. Le troisième opus de la franchise (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) bouge pas mal de lignes, à commencer par la représentation des combats. Votre héros (Paladin, Berserk, Mage, Assassin) et son ennemi du moment s’affrontent cette fois réellement derrière la zone de briques colorées, une évolution d’autant plus notable que la DA est d’un bon niveau.

L’autre gros changement, c’est la présence d’un timer pendant son tour. On ne dispose plus que de quelques secondes pour effectuer le plus de match-3 possibles, ce qui ajoute du dynamisme au combat… mais aussi un peu de stress. Le chargement des coups spéciaux est aussi particulièrement développé, et c’est toujours un plaisir de renverser le cours d’un combat mal engagé avec un super coup qui tape bien dur dans la tête du troll. Malheureusement, les mécaniques free-to-play sont bien présentes, mais avec un peu de patience, il est possible de prendre du plaisir sans passer à la caisse. Une belle réussite.