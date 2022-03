La région sud de Taïwan a été touchée il y a quelques jours par une énorme panne de courant suite à un soucis technique au niveau de la centrale électrique Hsinta de Kaohsiung. Plus de 5 millions de foyers ont manqué de courant, et nombre d’usines sur place, dont celle de TSMC, ont dû mettre en pause leur production.

Ainsi, les unités du Tainan Science Park ont enregistré des hausses de voltage anormales, mais l’on ne sait toujours pas dans quelle mesure la panne a pu affecter la production des processeurs Ax et Mx (pour rappel, TSMC produit toutes les puces des iPhone, iPad et Mac). Les autorités locales viennent en tout cas de confirmer que le courant été presque totalement rétabli pour 75% des foyers concernés. Le ministre de l’économie Wang Mei-Hua tout de même précisé qu’« il faudra plus de temps pour remettre l’électricité dans le sud de Taiwan ».