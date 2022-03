Le nouveau ACA Neo-Geo est arrivé : Last Resort, un shoot’em up bien duraille, est désormais disponible sur iOS (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Lancé en 1992 sur la fameuse console noire, Last Resort s’inscrit dans la veine d’un R-Type et des shoots horizontaux de cette époque. L’action est frénétique, et les vagues d’ennemis (des robots qui ont mal tourné) donneront aux joueurs bien du fil à retordre. Tout comme dans R-Type encore, on note que les armes dont on peut s’équiper s’affichent directement à l’avant du vaisseau.



La version ACA propose la sauvegarde automatique et un joystick virtuel paramétrable. Pour le reste, le jeu est dans son jus, et plaira forcément aux amoureux (ou aux nostalgiques) de ce type de jeu.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.