Le formidable platformer-action Shadow Blade débarque sur Apple Arcade (en version « + » donc), l’occasion pour ceux qui n’y ont pas encore joué de profiter d’un des meilleurs jeux du genre sur mobile. Dans Shadow Blade, le joueur dirige un Ninja du nom de Kuro capable de bondir de mur en murs et de tailler en deux ses ennemis grâce à son Katana. Les combats nerveux et le gameplay à la fois technique et accessible font de ce titre à skill une vraie référence sur iOS, sans oublier un gros panel d’armes différentes (dont certaines peuvent atteindre les ennemis de loin).



Surtout, surtout, la réalisation globale est de premier plan et profite à la fois d’une superbe DA et d’animations très détaillées. Alors, certes, ce n’est pas une vraie nouveauté, mais Apple Arcade s’enrichit là d’un vrai titre référence. Shadow Blade est disponible dès aujourd’hui dans Apple Arcade.