Lettre à… est une série documentaire Apple TV+ d’un genre un peu particulier. Dans chaque épisode, une personnalité fait la lecture d’une lettre écrite par un citoyen ou une citoyenne engagée dont l’action a été inspirée par le parcours de la personnalité en question. Par exemple, « la lutte pour le droit des femmes de couleur de la lauréate des Oscars Viola Davis inspire une nigérienne à lancer une association pour aider les femmes et jeunes filles de son pays » (épisode 1 de la saison 2). Chaque épisode est donc l’occasion de revenir sur le parcours engagé de plusieurs personnalités emblématiques du cinéma, du sport, de l’art ou des médias, et l’influence positive que cet engagement peut avoir sur d’autres personnes partout dans le monde.

La saison 2 propose les « lectures » des actrices Viola Davis, Sandra Oh et Jane Fonda, du basketteur de NBA Kareem Abdul-Jabbar, de la réalisatrice Ava DuVernay, de la Prix Nobel de la Paix Malala Yousafzai, de l’artiste de scène Billy Porter, du surfeur Laird Hamilton, et du rédacteur de mode André Leon Talley, malheureusement décédé le 18 janvier 2022. Les neufs épisodes de la saison 2 sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.