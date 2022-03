Annoncé depuis plus d’un an, Hitman Sniper: The Shadow est enfin disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Décorrélé du précédent Hitman Sniper (mais toujours situé dans le même lore), Hitman Sniper: The Shadows nous permet de diriger plusieurs membres de la section The Shadows, une équipe de snipers élite de l’International Contract Agency (ICA) qui va tenter de retrouver la trace du célèbre agent 47, ce dernier ayant mystérieusement disparu. Chaque agent a une histoire, un fusil avec ses capacités spécifiques, et des aptitudes uniques.



Plutôt bien réalisé, ce titre plaira forcément au genre du jeu de « snipe », avec ici un accent mis sur la scénarisation des missions. On a donc droit à un petit topo sur la cible (forcément un super méchant beaucoup trop riche pour être honnête), des environnements vraiment variés, et bien sûr des missions de nuit. A essayer…