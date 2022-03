Apple TV+ propose aujourd’hui un nouvel aperçu pour The Last Days of Ptolemy Grey, sa prochaine série avec Samuel L. Jackson. Nous avons le droit à une vidéo qui a été publiée sur YouTube.

La vidéo permet vous emmène dans les coulisses de la série avant sa première diffusion la semaine prochaine. Pour rappel, la bande-annonce a vu le jour il y a quelques semaines. Il y aura six épisodes au total.

Dans The Last Days of Ptolemy Grey, Samuel L. Jackson incarne Ptolemy Grey, un homme malade oublié de sa famille, de ses amis et de lui-même. Soudainement privé de son gardien de confiance et sur le point de sombrer encore plus profondément dans une démence solitaire, Ptolemy est confié aux soins de Robyn, une adolescente orpheline, jouée par Dominique Fishback. Lorsqu’ils apprennent l’existence d’un traitement qui peut temporairement restaurer les souvenirs de Ptolemy, atteint de démence, c’est le début d’un voyage vers des vérités choquantes sur le passé, le présent et l’avenir.

Outre Samuel L. Jackson et Dominique Fishback, la série met en vedette Cynthia Kaye McWilliams, Damon Gupton, Marsha Stephanie Blake, Walton Goggins et Omar Miller.

The Last Days of Ptolemy Grey sera disponible sur Apple TV+ le 11 mars prochain. Il y aura les deux premiers épisodes à cette date. On retrouvera ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.