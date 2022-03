La série See aura bel bien droit à une troisième saison (il faut dire que le niveau a bien été relevé lors de la seconde saison), et si l’on en croit Deadline, Jonathan Tropper, le Showrunner de la série, aurait signé pour trois ans de plus avec Apple TV+ via sa boite de production Tropper Ink. Ce nouveau deal aurait été conclu alors que le premier contrat passé avec Apple en 2019 arrivait à son terme.

A priori ces trois ans supplémentaires seraient consacrés à la réalisation d’une toute nouvelle série, mais il se pourrait que cela concerne aussi des saisons supplémentaires pour See (on en doute fort, mais bon…). Jonathan Tropper est un homme très occupé ces derniers temps. Outre See et le nouveau deal avec Apple TV+, Tropper est aussi le producteur exécutif de l’excellente série Warrior pour HBO Max et du film The Adam Project qui vient tout juste de débarquer sur Netflix. Les deux saisons de See sont disponibles sur Apple TV+.