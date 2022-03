Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, un jeu de de type « Où est Charlie ? », est de sortie sur iOS (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad). Le gameplay est similaire à celui de tous les jeux de recherche d’objets sauf qu’ici il faudra trouver dans le décor une multitude d’indices et d’éléments différents nécessaire à la progression d’une enquête. Le jeu se distingue aussi par sa réalisation soignée (tout est dessiné à la main) ainsi que par la myriade de petites animations qui donnent vie à l’ensemble, comme si l’on observait un mini-monde en surplomb. On note enfin que les 10 principales zones du jeu sont reliées entre elles par une seule et même aventure.

Bien que basé sur le principe de la recherche d’objets, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective n’est pas toujours facile, sachant que certains éléments à trouver sont bien planqués derrière d’autres objets ou personnages qu’il faudra d’abord déplacer. Un excellent passe-temps.