L’étau se resserre pour Apple et Google en Corée du Sud. L’amendement au Telecommunication Business Act vient d’être voté, ce qui signifie qu’à partir du 15 mars prochain, les deux géants seront forcés d’autoriser des systèmes de paiement alternatifs dans l’App Store et le Play Store. Dans le cas où Apple ne se plierait pas à la loi dans les temps, le régulateur sud coréen a prévu de donner des amendes qui pourront atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires de l’App Store dans le pays.

Pour rappel, Apple ne s’est que partiellement conformé aux obligations qui lui étaient faites en Corée du Sud : les achats in-apps via un système de paiement alternatif passent toujours par un lien externe au lieu d’être directement intégrés à l’app. De plus, Apple souhaitait toujours prélever sa dîme su ce type d’achat. Apple va t-il aller au coup de force et risquer l’amende, comme cela est déjà le cas depuis plusieurs semaines aux Pays-Bas ? Au mois de janvier de cette année, la firme de Cupertino a tout de même présenté au régulateur coréen un plan de « modification » de l’App Store, mais la Korea Communications Commission (KCC) estimait alors que ce document manquait de précisions et d’éléments concrets.