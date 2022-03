On ne va pas passer par 4 chemins : A Musical Story est une merveille de jeu d’aventure musical-narratif qui propose en sus une DA de toute beauté proche du Comics animé. Ce jeu du studio français Glee-Cheese est désormais disponible sur iOS (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) mais on le trouve aussi sur PlayStation, Xbox (y compris Game Pass), Switch, et PC



Dans A Musical Story le joueur se retrouve dans la peau du membre d’un groupe de rock qui se réveille sur un lit d’hôpital, sans savoir ce qu’il fait là. Notre pauvre musicien a perdu la mémoire, mais rejouer des airs de musique lui permet de recoller les pièces du puzzle et de retracer son long parcours de vie jusqu’à l’accident. Ces phases de retour de mémoire sont aussi les séquences de gameplay du jeu : le joueur doit alors tapoter en rythme sur les morceaux de rock composés par le groupe (la bande son est une turie), ce qui permet de débloquer les souvenirs du musicien et donc d’avancer dans l’aventure.