L‘iPad Pro 11 pouces équipé d’un écran mini-LED, ce ne serait vraiment pas pour bientôt. L’analyste Ming Chi Kuo douche les espoirs de ceux qui attendaient cette version, une info qui fait déjà suite à l’absence annoncée de MacBook Air mini-LED en 2022. Un autre leaker, Ross Young, fait rebelotte sur la fuite de Kuo, mais ajoute au passage qu’Apple prépare toujours un moniteur 27 pouces mini-LED, baptisé Studio Display Pro, pour la mi-2022.

Panel production has started for the new 27" MiniLED display to launch mid year. Assuming it will be called Studio Display Pro…I have insight on the 12.9" MiniLED iPad Pro as well. It is doing really well. They don't need to do one at 11". Don't expect it this year.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022