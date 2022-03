Apple propose une nouvelle vidéo sur le ton humoristique ayant pour nom Escape from the Office. Elle met en scène des employés travaillant à domicile en raison de la pandémie.

Les Underdogs sont de retour

Des employés décident de quitter l’entreprise pour laquelle ils travaillent afin de fonder leur propre start-up. Pour leur premier projet, les Underdogs (c’est leur nom) veulent créer un sac renforcé qui doit être plus solide et plus écologique que l’utilisation de deux sacs ordinaires.

En plus de montrer certaines des fonctionnalités des appareils Apple, comme le partage des mots de passe Wi-Fi via AirDrop, FaceTime en groupe, Siri en mains libres et la réalité augmentée, la vidéo fait également la promotion de la nouvelle plateforme Apple Business Essentials. Celle-ci combine la gestion des appareils, une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et le stockage iCloud pour les entreprises comptant jusqu’à 500 employés. À l’arrivée, la nouvelle start-up voit le jour et a pour nom BetterBag.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons ce groupe d’employés. En effet, Apple avait publié une première vidéo en 2019, mettant là encore en avant les Underdogs afin de promouvoir Apple at Work. On peut donc se douter que nous les reverrons plus tard dans une troisième vidéo.