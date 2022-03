Et une série de plus pour Apple TV+ ! Ptolemy Grey (Samuel L. Jackson) perd rapidement la mémoire, et ne doit son salut au quotidien qu’au soutien de Robyn (Dominique Fishback), une adolescente orpheline qui s’est prise de pitié pour le vieil homme. Le duo improbable apprend qu’un tout nouveau traitement « miracle » permet de restaurer la mémoire des personnes atteintes d’Alzheimer. Perdu mais plein d’espoir, Ptolemy Grey accepte prend le risque de suivre ce traitement révolutionnaire, ne sachant pas encore que ce retour à la mémoire va faire remonter à la surface des vérités particulièrement troublantes.



Voilà donc en résumé la trame de la série Les Derniers Jours de Ptolemy Grey, dont les deux premiers épisodes sont immédiatement disponibles dans Apple TV+. Une nouvelle fois, la qualité de production semble bien être au rendez-vous. Les abonnés au service ont donc toutes les raisons d’aller y jeter un œil.