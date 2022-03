Véritable monument (c’est le cas de le dire) du jeu mobile, Monument Valley 2 prend la tangente « + » dans Apple Arcade. Avec ses décors à la Escher et ses énigmes bien pensées, Monument Valley 2 s’avère plus long que son prédécesseur (ce qui n’était pas difficile à faire), tout aussi beau, et avec des mécaniques encore plus fouillées rendues possibles par la manipulation de deux personnages (le joueur doit ici guider une mère et sa fille). Bref, un immanquable du studio Ustwo Games, à qui l’on doit déjà les excellents Alba: A wildlife Adventure, Assemble with Care et bien sûr le premier Monument Valley. Tous les jeux du studio sont d’ailleurs disponibles dans le service par abonnement d’Apple.

On note enfin que la version Apple Arcade de Monument Valley 2+ n’apporte aucune modification particulière par rapport au jeu d’origine, mais on ne se plaindra pas qu’un aussi grand classique rejoigne un service de jeu mobile aussi richement doté en titres de qualité.