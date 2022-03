Alors que l’on s’attendait au moins au lancement du Mac mini pour cette année dès la prochaine Keynote consacrée au Mac, l’analyste Ming Chi Kuo douche nos espoirs et annonce sur Twitter que le Mac mini avec processeur M2 mais aussi les prochains Mac Pro (M1 ultra ou M2 ?) et iMac Pro (M2) seront uniquement disponibles en 2023 !

[Updated]

2023: Mac Pro, iMac Pro and Mac mini https://t.co/NiloxXy0jv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2022

En d’autres termes, Apple se focaliserait quasi exclusivement sur ses prochaines gammes de MacBook Pro et de MacBook Air d’ici la fin de l’année en cours. Le « retard » pris sur l’iMac Pro pourrait avoir un lien avec les soucis d’approvisionnement sur les dalles mini-LED. Concernant le Mac Pro (qui a été teasé à la fin de la dernière keynote), Apple souhaite sans doute prendre tout son temps pour proposer une machine ultra puissante, qui devra encore faire mieux que le Mac Studio et son processeur M1 Ultra (24000 points Geekbench 5 et 22 tflops).