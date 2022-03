L’année 2022 va permettra à Apple TV+ de passer un cap concernant le fréquence des nouveautés qui débarquent dans le service. Lors de sa dernière Keynote Peek Performance, Apple a ainsi dévoilé un trailer de présentation des films, séries et documentaires prévues pour Apple TV+ cette année, l’occasion aussi de confirmer des dates et de dévoiler les séquences inédites de plusieurs nouveautés dont on avait à peine entendu parler jusqu’ici. Il est sans doute temps de faire un bilan détaillé de ces annonces, sans oublier ce qui est arrive dans un avenir beaucoup plus proche.

On commence le tour des popottes avec Cha Cha Real Smooth, vainqueur du Festival de Sundance 2022 dans la catégorie du meilleur film dramatique. Cette comédie romantique et dramatique réalisée par Cooper Raiff met en scène un tout frais diplômé universitaire (Cooper Raiff encore) coincé à la maison avec sa famille et travaillant comme organisateur de fêtes pour bar mitzvah qui finit par nouer une relation sentimentale avec une jeune femme (Dakota Johnson), cette dernière étant aussi la maman d’une adolescente. Le film Cha Cha Real Smooth sera disponible sur Apple TV+ le 17 juin 2022.

Cha Cha Real Smooth

Luck, un film d’animation co-dirigé par John Lasseter (créateur de Toy Story et ex-directeur artistique de Pixar) et produit par Skydance Animation, raconte l’histoire de la jeune fille la plus malchanceuse du monde. Cette dernière va se retrouver embarquée malgré elle dans une aventure extraordinaire se déroulant dans un monde fantastique. Le casting américain est plus qu’alléchant, avec Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger et Adelynn Spoon. Luck sera disponible sur Apple TV+ le 5 août prochain.

A l’automne 2022, Apple TV+ aura droit à un long métrage documentaire, Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong, qui livrera un regard profond sur la vie et l’héritage du célèbrissime musicien fondateur du jazz. Ce film documentaire est produit par Imagine Documentaries. Les personnalités afro-américaines sont à l’honneur sur Apple TV+ puisque dès cet été, la plateforme accueillera un autre film documentaire, produit par Oprah Winfrey et réalisé par Reginald Hudlin, sur le destin de l’acteur Sidney Poitier. Le docu Number One on the Call Sheet portera sur les stars afro-américaines d’Hollywood, et le 22 avril prochain sur Apple TV+, le documentaire en 4 parties They Call Me Magic retracera la carrière prestigieuse du joueur de NBA Magic Johnson.

Toujours vers la fin d’année, le film Raymond & Ray suivra le destin des demi-frères Raymond et Ray (interprétés par Ewan McGregor et Ethan Hawke), qui tentent de se reconstruire après avoir subi les méthodes brutales d’éducation de leur père.

La comédie dramatique The Greatest Beer Run Ever mettra en scène Zac Efron et Russell Crowe dans un film basé sur l’histoire réelle de John “Chickie” Donohue, qui en 1968 a quitté New-York… pour apporter en personne des bières aux soldats partis combattre au Viet-Nam ! The Greatest Beer Run Ever est réalisé par Peter Farrelly (Dumb & Dumber), ce qui devrait nous valoir de sérieux moments de déconnade.

Encore et toujours prévu pour 2022, le documentaire The Sound of 007 célèbrera à sa façon les 60 ans de la franchise James Bond au cinéma.

Au moment des fêtes de fin d’année, les abonnés Apple TV+ pourront se fendre la poire avec Spirited, une comédie musicale tirée de l’oeuvre de Charles Dickens “A Christmas Carol » avec Ryan Reynolds, Will Ferrell et Octavia Spencer en vedettes.

Vers la fin de l’année toujours, Emancipation mettra en scène Antoine Fuqua et Will Smith pour raconter l’histoire vraie de Peter, un esclave noir qui en 1863 a fui la plantation où il était quasi quotidiennement torturé.

Très attendu aussi, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese s’appuie sur l’histoire vraie (et terrifiante)des meurtres en série de membres de la nation amérindienne Osage, une série de crimes brutaux connus sous le nom de « règne de la terreur ». Le casting est très relevé, avec notamment Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons et John Lithgow (entre autres).

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

Surprise du teaser Apple TV+ de la keynote, le thriller d’espionnage Argyle mettra en scène Henry Cavill (accoutré de façon très surprenante), Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena et Samuel L. Jackson. Du très beau monde donc dans un film qui devrait mélanger les éléments du genre à de la comédie pure, ce qui est un peu la marque de fabrique du réalisateur Matthew Vaughn (Kingsman, Kick-Ass).

Le thriller Sharper, basé sur un scénario de Brian Gatewood et Alessandro Tanaka, mettra en scène Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton et John Lithgow. Ce long métrage porte sur le milieu de l’escroquerie organisée dans le milieu bourgeois de Manhattan.

Le film Tetris portera reviendra sur le développement du jeu vidéo du même nom et la bataille juridique pour ses droits. Ce long métrage est dirigé par Jon S. Baird dont c’est la première réalisation pour le cinéma. Alexey Pajitnov, le développeur de Tetris, sera interprété par Nikita Efremov, Henk Rogerset par Taron Egerton, Mikhail Gorbachev par Matthew Marsh et Robert Stein par Toby Jones.

Dans la liste des très grosses attentes, impossible de manquer le Napoléon de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix dans le rôle de l’homme d’état et chef militaire français ainsi que Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine.

Ghosted, un film d’action et de romance, affiche un casting sexy (le couple Chris Evans et Ana de Armas), le long métrage d’animation Spellbound de Skydance Animation suivra les aventures d’une jeune fille qui entreprend de briser le sort qui a divisé son royaume en deux, et The Beanie Bubble, inspiré de l’histoire de l’un des plus grands mouvements qui a déferlé sur la culture américaine dans les années 90, mettra en vedette Elizabeth Banks, Zach Galifianakis, Sarah Snook et Geraldine Viswanathan.

En vrac encore, Bad Blood d’Adam McKay, un film sur l’ascension et la chute de la CEO de Theranos, Jennifer Lawrence interprétant le rôle de Holmes, Bride, un film de genre produit par et avec Scarlett Johansson, Snow Blind avec Jake Gyllenhaal, soit un biopic sur Sue Mengers (encore interprétée par Jennifer Lawrence), Dolly, un long métrage écrit Vanessa Taylor et Drew Pearce avec Florence Pugh en vedette (adaptation des mémoires à succès de Judy Heumann Being Heumann de Siân Heder); un biopic sur Audrey Hepburn, et enfin un thriller avec George Clooney et Brad Pitt écrit et réalisé par Jon Watts.