À l’ère actuelle, la digitalisation des entreprises a induit l’avènement d’outils innovants. Lesquels sont désormais indispensables pour le fonctionnement des organisations, peu importe leur domaine d’intervention. Parmi ceux-ci, la signature électronique occupe une place de choix, puisqu’elle participe à la fluidité des échanges entre partenaires d’affaires. Toutefois, certains professionnels en ignorent encore les enjeux ainsi que le mécanisme de sa mise en œuvre. Si vous désirez justement mieux en savoir, voici alors les atouts de la signature électronique et l’opérateur à qui vous devez faire confiance pour profiter d’une excellente prestation.

Qu’est-ce qu’une signature électronique ?

Avant de vous informer sur les avantages de la signature électronique, sachez d’ores et déjà qu’il s’agit d’une suite de caractères permettant d’authentifier un fichier informatique et d’en assurer la traçabilité. Les PME, TPE et ETI en auront certainement besoin dans le cadre de la signature de devis, contrats d’embauches ou tout autre document nécessaire au bon fonctionnement de leur entreprise.

Quel tiers de confiance privilégier ?

Il faut préciser que cette certification numérique est opposable à vos partenaires, à la seule condition qu’elle soit fournie par un tiers de confiance qualifié eIDAS. Par conséquent, ce dernier est présent sur la liste des services de confiance établie par la commission européenne. À titre d’exemple, Yousign dispose justement de cet agrément et se positionne d’ailleurs comme l’une des références du secteur. Cette solution se distingue des autres par sa facile prise en main et la sécurisation des données des utilisateurs. Mais au-delà, le choix d’un tel opérateur se justifie par l’existence d’autres garanties de fiabilité.

Comment choisir son autorité de certification ?

De ce qui précède, ce tiers de confiance est recommandable. Toutefois, cette société a acquis cette notoriété grâce à des dispositions supplémentaires prises pour rassurer les entreprises de la qualité de ses services.

Un dossier de preuves des transactions

Avant de solliciter un tiers de confiance, vérifiez si ce dernier prévoit un moyen de preuves en cas de contestation de l’une des parties. En la matière, votre opérateur procède généralement à la constitution d’un dossier composé d’un certain nombre d’informations. Il s’agit entre autres de l’IP du PC ayant servi à la signature du fichier, de l’adresse mail et des contacts téléphoniques du signataire.

Pourquoi opter pour la signature électronique ?

Le succès des certifications digitales s’explique à maints égards.

Un gain de temps

Jadis, avant d’envoyer un document signé par e-mail, les TPE étaient obligées de l’imprimer, de le signer et de le scanner. Un processus à la fois contraignant et chronophage qui alourdissait les tâches administratives. L’option de la signature électronique permet de se départir de cette corvée, puisqu’elle favorise une authentification simplifiée des signataires du document.

