Le roguelike deck-building Monster Train, déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, est en cours d’adaptation sur iOS et Android. Ce jeu de cartes et de stratégie avait déjà été annoncé sur smartphone, mais l’adaptation mobile concernait alors uniquement le marché chinois. Cette fois donc, le studio indépendant Shiny Shoe confirme que le lancement sera global et international. Monster Train s’inscrit dans la veine d’un Hearthstone, une grosse partie de l’intérêt du jeu reposant sur la constitution de decks puissants et taillés pour les combos destructeurs. La réalisation est de très bonne tenue pour ce type de jeu, sans oublier une DA particulièrement travaillée.

On note que le jeu est déjà jouable en fait sur mobile… via xCloud, le service de cloud gaming rattaché à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate (côté PC). Les abonnés au service de Microsoft peuvent donc déjà en profiter…