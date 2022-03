L’app Apple TV intégrait déjà une section consacrée aux programmes en cours de visionnage (« Regarder »), mais cette fois, c’est Apple TV+ (l’abonnement donc) qui gagne une section « A suivre sur Apple TV+ ». Cette mise à jour peut aisément se comprendre. A son lancement, Apple TV+ disposait en effet de très peu de contenus (séries ou films), et il était sans doute moins « humiliant » pour Apple de cumuler les programmes Apple TV+ avec tous les autres contenus en cours de visionnage (HBO, Amazon Prime Video, Starz, etc.).

Désormais, avec plus de 100 programmes différents au catalogue, le suivi détaillé sur Apple TV+ devient vraiment nécessaire pour peu que l’on accroche bien sûr aux contenus du service. La section « A suivre sur Apple TV+ » est disponible sur l’app destinée à l’Apple TV et bien sûr aussi sur les versions iOS, iPadOS et macOS du logiciel.